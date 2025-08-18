Doppio impegno per la Torres mercoledì al "Vanni Sanna". Alle 17:30 "allenamento congiunto" con la Primavera allenata da Marco Sanna. L'ingresso gratuito è da via Romita.

Per la squadra sassarese, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Livorno per 2-1, sarà una sorta di test per il debutto in campionato: sabato alle 17.30 davanti ai propri tifosi contro il Pontedera.

Alle 20 invece la presentazione della Torres, dalle giovanili alla prima squadra, dai tecnici ai dirigenti, della stagione 2025/26.

