Acquisti mirati con nuovi innesti nella rosa della prima squadra dell'Ossese in Eccellenza. Altri tre ragazzi sono stati inseriti nella rosa della formazione bianconera.

Sono Alessandro Mura, attaccante del 2007, nativo di Sorso. Nello scorso campionato ha contribuito allo strepitoso campionato della Juniores Regionale del Latte Dolce siglando 25 goal. Nella precedente stagione ha invece contribuito a vincere i playoff regionali con l’Alghero, riportando i catalani in Eccellenza.

Alessandro Mura, attaccante sassarese, classe 2008. Esperienze nelle giovanili dell’Alghero, nell’ultimo anno si è distinto nel campionato allievi regionali con la maglia del Latte Dolce siglando 18 reti.

Michele Murru, difensore originario di Porto Torres, anche lui del 2008. Ha disputato nell’ultima il campionato Allievi Regionali con la maglia del Latte Dolce. In precedenza si è distinto nell’Academy del Cagliari Calcio ad Alghero e nelle giovanili dell’Alghero calcio.

