Ora ci sono anche i crismi dell'ufficialità: la Klass Sennori potrà contare ancora su Jiri Hubalek. Il lungo ceco, classe 1982, sarà al centro del progetto biancoverde anche nella stagione d'esordio in Serie B Interregionale.

Nato a Praga, 211 centimetri per 105 chili, Hubalek ha un curriculum di livello internazionale: cresciuto nell’USK Praga, ha giocato in NCAA con Iowa State prima di una lunga carriera in Italia (tra le altre Rieti, Venezia, Matera, Napoli, Imola e la Dinamo Sassari, con cui vinse la LegaDue), oltre a esperienze in Argentina, Iran, Arabia Saudita e Austria. In totale ha superato i 3.500 punti in carriera.

Arrivato a Sennori a stagione in corso nel 2023/24, Hubalek è diventato da subito un leader tecnico e non solo. Il prossimo sarà il suo terzo campionato in maglia Klass (secondo dall’inizio).

© Riproduzione riservata