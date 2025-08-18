Eccellenza, al Carbonia approda un nuovo giocatore per arricchire la rosaSi tratta di Mario Artese, giovane calciatore la cui presenza in biancoblù è stata ufficializzata questa sera
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Carbonia. A 18 giorni dall'inizio della preparazione atletica che si sta svolgendo a Calasetta il Carbonia si appresta ad affrontare la Coppa Italia di Eccellenza con un nuovo acquisto: si tratta di Mario Artese, giovane calciatore la cui presenza in biancoblu è stata ufficializzata questa sera.
Raggiungerà presto i compagni nella cittadina tabarchina dove la formazione mineraria è costretta ad allenarsi in vista degli impegni ufficiali stante l'impossibilità di utilizzare il manto erboso dello stadio Zoboli diventato nei mesi tra giugno e luglio un disastro.
Nel frattempo la preparazione atletica vede impegnati anche alcuni ragazzi delle giovanili classe 2008 e 2009 sotto monitoraggio dell'allenatore Graziano Mannu nell'ipotesi in cui possano servire come fuori quota nel momento in cui da questa stagione è ritornata in vigore la regola dell'obbligo di 2 fuori quota in campo.