A meno di una settimana dall'esordio storico in Serie D di domenica prossima per la Coppa Italia, a Pomezia, il Monastir annuncia un altro importante acquisto. Dal Carbonia arriva Leonardo Tocco, classe 2005, un giocatore duttile per la fascia che può giocare sia sul lato destro sia su quello sinistro come terzino o più avanzato, con diverse partite giocate in ruoli differenti anche come mezzala. Col Carbonia, ha conquistato la salvezza nell'ultimo campionato di Eccellenza, dopo che i suoi esordi risalgono alle giovanili del Cagliari: sette anni, fino alla formazione Under-18 dove ha giocato nel 2022-2023. Nella stagione 2023-2024, è andato fuori dalla Sardegna col Vastogirardi in Serie D: 22 le presenze nel Girone F.

Questo il commento del giocatore: «Sono contento che il Monastir mi abbia dato la possibilità di fare parte di questa squadra», la sua felicità. «Sono nella categoria che desideravo e anche vicino a casa, non vedo l’ora di esprimere le mie caratteristiche e aiutare il club a raggiungere i risultati sperati. Mi piace molto l’idea di gioco proposta da mister Angheleddu: dà la possibilità ai ragazzi di esprimersi, non vedo l’ora di approfittarne e dare del mio meglio».

