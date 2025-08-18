È cresciuto nelle giovanili del Cagliari, giocando poi nel Latte Dolce, la scorsa stagione. Aldo Piras, classe 2026, resta in Serie D ma con la maglia del Monastir. Centrocampista, con il ruolo di mezzala destra come preferito, Piras punta a giocare una grande stagione in una nuova importante realtà, come il Monastir, socirtà dalle idee chiare, ambiziosa quando basta e con alle spalle uno staff tecnico giovane e ugualmente ambizioso con al vertice il mister Marcello Anghleddu. «Le sensazioni sono positive», dice Piras. «Ho visto un gruppo che vuole dimostrare di essere valido in questo campionato e di raggiungere insieme gli obiettivi. Le prime partite amichevoli sono andate bene e ci stiamo preparando al meglio per la stagione.

A livello personale posso cominciare subito: cercherò di dare il massimo per fare ciò che l’allenatore mi chiede e mettere a disposizione le mie capacità fisiche e tecniche».

