L'argentino Felipe Roccuzzo all'Alghero in Promozione. E' cresciuto calcisticamente in Argentina nel prestigioso settore giovanile del Gimnasia y Esgrima La Plata, dove è rimasto per 7 anni. Il suo percorso in Italia lo ha portato a vestire maglie importanti: Nuorese, Tempio e Afragolese. Ora la nuova esperienza ad Alghero.

«Nella stagione 2024/25 - ricorda la società- è stato inserito nei migliori 11 dell’Eccellenza sarda ai Sarda Sport Awards, a conferma della sua costanza e del suo valore sul campo. Adesso Felipe Roccuzzo ha scelto Alghero, portando con sé esperienza, qualità e carisma per continuare a crescere insieme ai colori giallorossi».

© Riproduzione riservata