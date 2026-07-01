Dal 3 al 20 luglio sarà possibile iscriversi ai campionati regionali dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, in vista della stagione 2026-2027 che inizia ufficialmente oggi. Lo ha stabilito il Comitato Regionale, con le prime date che interessano le società: entro il 30 luglio sarà necessario il versamento della tassa di iscrizione, pena l’esclusione dal campionato di competenza, per i club aventi diritto. Quelli non aventi diritto, ossia le squadre che chiedono il ripescaggio in una categoria superiore, dovranno perfezionare la propria iscrizione entro e non oltre il 20 luglio.

In Eccellenza, le società aventi diritto sono sedici: Alghero (neopromossa), Atletico Uri, Bonorva (neopromossa e debuttante nella categoria), Calangianus, Carbonia, Iglesias, Ilvamaddalena (che ha chiesto il ripescaggio in Serie D), Lanusei, Nuorese, Olbia (retrocessa dalla Serie D), Santa Teresa, Taloro Gavoi, Tempio, Terralba (neopromossa), Tortolì e Villasimius. In caso di posti vacanti, o per il ripescaggio dell’Ilva o per qualche mancata iscrizione, verrebbero ripescate la Villacidrese come prima opzione e l’Usinese come seconda.

Per i ripescaggi in Promozione, dove sono trentadue le aventi diritto, l’ordine prevede Antiochense, Fonni e Lanteri Sassari. Per tutte queste squadre sarà quindi un luglio di attesa per capire se ci sarà la possibilità di effettuare il salto di categoria. Le prime partite di calcio regionale dovrebbero essere ad agosto con il primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, per il quale entro lunedì 3 agosto potranno essere presentate le rinunce dai club non interessati a disputare la competizione.

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