Villa Verde, un memorial di calcio a 5 nel ricordo di Emanuele TattiL’iniziativa nel ricordo del giovane morto due anni fa a causa di un male incurabile
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Sabato 4 luglio, a Villa Verde, lo sport sarà l’occasione per ricordare un giovane andato via troppo presto e che la piccola comunità sul Monte Arci ancora ricorda.
Il pensiero in campo andrà ad Emanuele Tatti, morto due anni fa a causa di un male incurabile.
Lo farà con un memorial di calcio a cinque, che inizierà alle 19.30, nel parco comunale situato in piazza Renzo Lampis. L’iniziativa è realizzata dal comitato 2026 della Beata Vergine Assunta.
La serata sarà animata, inoltre, dal gruppo musicale “BenzoQueens” che si esibirà a partire dalle 22.30.