Alberto Piras è il nuovo allenatore del Taloro. Il tecnico negli ultimi due anni è stato alla guida del Lanusei: due anni fa ha portato la squadra ogliastrina dalla Promozione all'Eccellenza. Nell'ultima stagione ha allenato il Lanusei sino a poche giornate dalla fine, esonerato nonostante i buoni risultati che aveva ottenuto. Ora la nuova sfida al Taloro.

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