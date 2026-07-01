Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, contro la decisione del ministero della Giustizia di rinnovare per altri due anni il 41 bis per l'anarchico.

Cospito, 58 anni, è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ritenendo ancora sussistente la pericolosità sociale di Cospito, che avrebbe ancora legami con la galassia anarchica e dunque potrebbe comunicare dal carcere, aveva confermato il regime di 41 bis.

Decisione contro cui la difesa dell’anarchico aveva presentato il ricorso bocciato oggi dai giudici capitolini.

(Unioneonline)

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