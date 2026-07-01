Il Villasimius non si ferma. Dopo aver assicurato alla rosa il fantasista Lionel Jonathan Spinola e il portiere Adam Idrissi, la società sarrabese piazza altri tre innesti di spessore per puntare in alto nel prossimo campionato di Eccellenza: il centrocampista Andrea Porcheddu (classe 1999), il difensore Andrea Mastino (1999) e il jolly Ayrton Hundt (1998).

Porcheddu, prelevato dal Carbonia, porta con sé un bagaglio tecnico costruito tra le giovanili del Cagliari e una lunga militanza nei ranghi del calcio sardo e non solo: nelle sue stagioni da professionista dell'Eccellenza ha indossato le maglie di Ossese, Castiadas, Nuorese e Arzachena. Un centrocampista di qualità e quantità, pronto a dare sostanza e geometrie al reparto.

Mastino è invece un ritorno a casa. Anche lui formato nelle giovanili rossoblù, il difensore classe 1999 torna a Villasimius dopo aver vissuto la passata stagione al Carbonia. Nel suo percorso anche le esperienze con Real Forte, Olbia, Gavorrano e Prato: una carriera che lo ha temprato fuori dalla Sardegna prima di riportarlo nell'Isola.

Completa il tris Ayrton Hundt (1998), un nome già noto agli appassionati del calcio sardo: nelle sue stagioni ha vestito le maglie di Carbonia, Iglesias e Budoni, accumulando esperienza e duttilità che il Villasimius intende sfruttare al massimo.

Ma la dirigenza sarrabese non guarda solo al presente. Tiene calda la pista che porta a Leonardo Laudi, talento purissimo classe 2009, la scorsa stagione all'Azzurra dopo essere cresciuto alla Ferrini Cagliari. Il ragazzo, nonostante la giovanissima età, ha già attirato l'interesse di società di Serie D e di club come Atletico Cagliari, Arborea, Sant'Elena, Cus Cagliari e Selargius. Nella lista dei giovani interessanti anche Bruno Usai (2007), profilo che piace sia in D che al Castiadas.

Proprio il Castiadas è attivo su più fronti dopo il divorzio dal tecnico Bebo Antinori, passato al Sant'Elena. La società biancoverde avrebbe messo nel mirino per la panchina Nicola Rais, ex giocatore con un curriculum da romanzo: Potenza, Villacidrese, Tempio, Como, Tavolara, Campobasso, Selargius, Ghilarza, Monastir, Arbus, Savona e persino due parentesi allo stesso Castiadas, negli anni d'oro 2010 e 2015. Un uomo d'esperienza per guidare la ricostruzione.

In uscita, o forse no: Matteo Matta, esterno cresciuto nelle giovanili del Sinnai, potrebbe restare nonostante le sirene di altre società di Promozione. Piace il portiere Enea Di Martino, anche se le sue quotazioni lo portano a restare a Pirri. Sempre tra i pali, interesse per il classe 2004 Lorenzo Sarritzu, profilo di grande valore con richieste in Promozione. Tra i difensori, occhio a Mirko Scano, che piace in Promozione e Prima Categoria, la scorsa stagione con l'Havana San Basilio. Giovane da tenere d'occhio anche Antonio Zunnui del La Palma.

Un capitolo a parte merita Tore Boi (1987), bomber leggendario che nella passata stagione ha siglato 33 reti in 26 gare con il Seulo, sfiorando quota 350 gol in carriera. Un numero da far girare la testa, che ha ovviamente generato interesse da parte di più club. Ma la realtà, probabilmente, è semplice: Boi è un profeta in patria, e lì, nel suo paese, è difficile che qualcuno riesca a spostarlo. Il mercato estivo sardo è appena entrato nel vivo.

© Riproduzione riservata