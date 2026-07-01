Tony Rodriguez è il nuovo allenatore del Tuttavista che giocherà la prossima stagione in Prima categoria. Un ritorno particolarmente atteso.

Una carriera, quella di Rodriguez, costruita con sacrificio, competenza e passione. Da calciatore ha lasciato il segno sui campi più importanti della Sardegna. Da allenatore ha dimostrato il suo valore guidando squadre in categorie superiori.

Ora il mister, torna nella "sua" Galtellì, per difendere quei colori che fanno parte della sua storia, con la stessa determinazione di sempre e con un unico obiettivo: portare il Tuttavista sempre più in alto.

<Siamo certi-scrive la società- che il suo entusiasmo, la sua esperienza e il suo senso di appartenenza sapranno trasmettere qualcosa di speciale a tutto l'ambiente.Bentornato Mister, questa è casa tua!Insieme scriveremo un nuovo capitolo della nostra storia>.

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