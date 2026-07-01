Si è chiusa la porta della stagione 2025-2026 e si apre quella 2026-2027. Una nuova squadra in Promozione è pronta a fare la differenza dopo averla conquistata nello spareggio contro la Gioventù Sarroch. L'Accademia Sulcitana neopromossa in Promozione ha ufficializzato i primi cinque acquisti che andranno a rimpolpare la rosa del tecnico Loi. Nell'ordine arrivano Gianluca Marongiu (portiere), Gioele Zedda (difensore), Michele Fadda (centrocampista), Fabrizio Casu e William Amorati (attaccanti).

Un rinforzo per reparto con l'unica eccezione del fronte offensivo con due innesti. Marongiu arriva dalla Gioventù Sarroch come nuovo portiere in grado di dare esperienza e sicurezza tra i pali; in difesa e centrocampo il doppio arrivo dal Guspini di Zedda e Fadda garantirà esperienza nella categoria e buona qualità tra i reparti. Entrambi sono stati protagonisti della cavalcata della squadra di Dessì sino al quarto posto in Promozione, valevole per la zona playoff; in attacco, altri due innesti di livello: William Amorati, ex Gioventù Sarroch, si aggiunge alla batteria di attaccanti.

21 reti segnate nell'ultima annata in Prima Categoria con i blucerchiati. Infine, sempre in avanti, l'Accademia Sulcitana potrà contare su Fabrizio Casu. L'esterno ex Uta garantirà corsa e dinamismo in un campionato che si preannuncia entusiasmante per la squadra di Villa San Pietro.

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