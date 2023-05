Il pugile sassarese Cristian Zara, 25 anni, avrà un'altra opportunità di conquistare il titolo italiano dei pesi Gallo: il 16 luglio prossimo contro il detentore Claudio Grande, temibile combattente Toscano. Zara aveva già tentato l'assalto al tricolore ad agosto 2021 contro Vincenzo Picardi. L'incontro si era tenuto a Stintino, ma il fighter sassarese in quella occasione, pur disputando un ottimo match (perso ai punti), si era dovuto arrendere alla maggiore esperienza del campano, bronzo a Pechino 2008.

Il pugile allenato da Maurizio Muretti si sta preparando comunque con puntiglio. Ora ha due anni di esperienza in più, che nella boxe sono tantissimi. Nel sottoclou salirà sul ring anche Andrea Aroni, 28 anni, un altro buon pugile di Sassari, impegnato nella scalata delle classifiche nazionali categoria Super Medi. Per entrambi i pugili di Muretti collaudo il 3 giugno ad Alghero.

Mentre Sequals, la destinazione friulana scelta dal promoter Mario Loreni, evoca ricordi indelebili per la boxe nazionale ed internazionale. È il paese dove nacque nel 1906 il pugile Primo Carnera, che negli Stati Uniti vinse la corona mondiale dei pesi massimi. Era un gigante buono e la sua straordinaria vita, in cui fu inoltre lottatore nonché uomo spettacolo in un circo, è stata immortalata in pellicole memorabili.



