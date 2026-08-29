Promozione, l’Arzachena dà il benvenuto a Gaye TraoréIl terzino destro francese giunge in Costa Smeralda dopo l’esperienza maturata al Santa Teresa
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Test superati brillantemente da Gaye Traoré, che da oggi è ufficialmente un giocatore dell’Arzachena Calcio Costa Smeralda.
L’esterno destro francese, classe 2007, giunge alla corte di Mauro Ottaviani dopo l’esperienza maturata lo scorso anno nel campionato di Eccellenza con la maglia del Santa Teresa. Per la cronaca, Traoré era regolarmente in campo nell’allenamento congiunto tra le due formazioni galluresi, andato in scena il 19 agosto al “Buoncammino”, tra il recente passato e un presente in Promozione che per il neo biancoverde inizierà ufficialmente domani col debutto in Coppa Italia degli smeraldini, in trasferta contro il Luogosanto.
In Sardegna Traoré è arrivato nell’estate nel 2025 dal Thiais ritagliandosi uno spazio importante tra le fila del Santa Teresa, salvo poi decidere a fine stagione, di comune accordo con la società, di non proseguire la sua avventura in biancoceleste.