E anche quest’anno la prima avversaria ufficiale del Santa Teresa è l’Ilvamaddalena. Domani con fischio d’inizio alle 17 i biancocelesti affronteranno in Coppa Italia la grande favorita per la vittoria del campionato di Eccellenza.

Appuntamento allo stadio “Zichina”, dove la squadra di Fabio Levacovich avrà il suo bel da fare per bissare il risultato dello scorso anno, che vide Siamparelli e soci imporsi agli ottavi tra andata e ritorno con un doppio 1-0 (a segno Ortiz a La Maddalena e Djedje a Santa Teresa).

Rispetto a quel precedente molte cose e protagonisti sono cambiati su entrambi i fronti: se la squadra di Giancarlo Favarin parte per conquistare quella promozione in Serie D sfiorata prima direttamente, e poi ai playoff, dopo la salvezza ai playout dello scorso campionato quella di Levacovich ambisce quest’anno alla parte alta della classifica.

Il derby di Gallura sarà diretto dall’arbitro Nicolò Fronteddu di Nuoro (assistenti Matteo Degortes e Gianluca Deriu della sezione di Olbia).

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