Il Budoni avanza in Coppa Italia di Serie D. Dopo aver eliminato la Costa Orientale Sarda al turno preliminare (3-1), la squadra di Raffaele Cerbone supera un altro derby e nel primo turno si impone contro il Latte Dolce, al termine di una partita dove sono serviti i rigori per dare la qualificata.

Dopo l’1-1 al 90’ (dal dischetto a segno Santoro al 53’ e Cabeccia al 75’), la serie finale dagli undici metri premia i galluresi che vincono 5-6. Il portiere Tirelli para l'ultimo tiro di Casalongue, che avrebbe dato il successo agli avversari, a oltranza segna Tokić e Piredda colpisce la traversa.

Si è giocato anche a livello regionale. Nell'andata del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza il Santa Teresa fa suo il derby con l'Ilva, a La Maddalena è 0-1 con gol a tre minuti dalla fine di Ortiz. In Promozione Ghilarza-Samugheo 1-1 e Guspini-Villacidrese 3-2, dopo il 2-1 dell'Atletico Bono sul Bonorva nel primo anticipo di venerdì.

