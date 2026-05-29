Alghero si prepara ad accogliere per il secondo anno consecutivo la World Triathlon Championship Series, il massimo circuito mondiale di triathlon, in programma domani sulle strade della città catalana. Dopo l’esordio del 2025, la tappa italiana della Wtcs torna in Sardegna confermando il ruolo centrale del territorio nel panorama internazionale della multidisciplina. I migliori triatleti del mondo saranno protagonisti di una giornata di grande sport lungo un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici di Alghero, con la gara che aprirà ufficialmente il percorso di qualificazione olimpica verso i Giochi di Los Angeles 2028, rendendo l’evento uno degli appuntamenti chiave della stagione internazionale. L’evento, interamente organizzato dalla Federazione Italiana Triathlon e coordinato dal Segretario Generale Valerio Toniolo, è realizzato con la collaborazione del Ministero per lo Sport e i Giovani, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.

Alla conferenza stampa di presentazione, ospitata ieri nella Sala del sindaco in Piazza Porta Terra ad Alghero, erano presenti il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, l'executive Board member di World Triathlon Caterina Vacchi, il segretario generale della Fitri Valerio Toniolo, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, l'assessore comunale alle Finanze e alle Infrastrutture sportive Enrico Daga e il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu.

Nel corso dell’incontro è emerso anche il progetto Triathlon Experience, iniziativa promossa e finanziata dal Ministero del Turismo che punta a valorizzare le bellezze del nostro Paese attraverso la diffusione del triathlon e dei grandi eventi sportivi sul territorio nazionale. Dopo l’appuntamento inaugurale di Padola, il progetto proseguirà nella città sarda per poi fare tappa a Taranto e Roma

Il presidente Giubilei dichiara: “Il successo di un evento come questo nasce prima di tutto dal gioco di squadra tra istituzioni: Ministro per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Regione Sardegna, Federazione, Comune di Alghero e tutti i soggetti coinvolti, dai volontari alla macchina organizzativa e comunicativa. La scelta di Alghero non dipende solo dalla sua bellezza, ma dalla capacità dimostrata di interpretare lo sport come strumento di promozione territoriale e di comunicazione globale. L’Italia è oggi tra i Paesi leader nell’organizzazione di grandi eventi e la Sardegna si inserisce pienamente in questo contesto. La città ha dimostrato di saper valorizzare una disciplina come il triathlon, che gode di una forte visibilità grazie alla copertura televisiva estera e al potere di raccontare i luoghi attraverso immagini iconiche. Questo genera un impatto importante in termini di posizionamento della regione a livello mondiale. Il triathlon è uno sport che sceglie le sue location non solo per la qualità organizzativa, ma per la capacità di offrire scenari riconoscibili e identitari. Oggi Alghero, attraverso la Federazione Italiana Triathlon, entra in questo circuito d'élite insieme ad importantissime città come Abu Dhabi, Yokohama, Londra e Amburgo, confermandosi come punto di riferimento crescente per la multidisciplina”.

L?executive board member Vacchi rilancia: “È un grande piacere tornare ad Alghero, e ringrazio il Sindaco e le istituzioni locali per la splendida accoglienza. Un ringraziamento speciale va alla Federazione Italiana Triathlon, che rende possibile la realizzazione di un evento così importante nel nostro calendario internazionale. Questa tappa non è solo la seconda prova della World Triathlon Championship Series 2026, ma segna soprattutto l’apertura ufficiale del percorso di qualificazione olimpica verso Los Angeles. Questo territorio ha dimostrato ancora una volta di possedere i requisiti ideali per ospitare i massimi livelli della nostra disciplina: una comunità calorosa, un’eccellente macchina organizzativa capace di gestire la complessità dell'evento e uno scenario paesaggistico iconico, da sempre criterio centrale nelle scelte del calendario globale. Entrando in questo circuito d'élite, la città si posiziona accanto alle grandi metropoli mondiali e contribuisce a proiettare all’estero un’immagine forte e vincente dell’Italia. Sotto il profilo agonistico, la gara si preannuncia ad altissimo valore tecnico, con una start list stellare che include anche due campioni olimpici di Parigi 2024. Siamo pronti a vivere un grande spettacolo”.

Il segretario generale Toniolo spiega: “In questo contesto si inserisce il progetto ‘Triathlon Experience’ e lo sviluppo dell’app PopGuide, uno strumento pensato per valorizzare il territorio e promuovere il turismo sportivo attraverso la scoperta dei luoghi e delle attività outdoor. Un progetto che rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare il legame tra sport e territorio e per generare nuove forme di fruizione dell’esperienza sportiva. L’obiettivo è costruire un sistema integrato che, partendo dallo sport di alto livello, arrivi alla valorizzazione dei territori, della cultura e delle persone, mettendo in rete esperienze e competenze. Un percorso che conferma come la collaborazione tra istituzioni e Federazione possa generare valore duraturo e nuove prospettive di sviluppo.”

Il sindaco Cacciotto dichiara: “Un grande evento che si inserisce nell’ampio programma dell’Amministrazione, che punta sullo sport di livello mondiale per innalzare il livello dei valori legati allo sport che fanno crescere la comunità. Valori come il rispetto, l’impegno, la determinazione, sono elementi da tradurre nella vita quotidiana per migliorare noi tutti. Eventi di questo tipo rappresentano un’esperienza che ci aiuta a crescere anche come destinazione, e il Triathlon è senza dubbio la punta di diamante di una programmazione attenta e diversificata. Grazie alla Federazione per aver scelto Alghero, sono convinto che la nostra città possiede tutte le carte in regola per rappresentare nel mondo questa disciplina”.

L?assessore Daga rilancia: “Stiamo lavorando per caratterizzare sempre più Alghero come una città a misura di sport, benessere e qualità della vita. L’ingresso nel circuito della World Triathlon Championship Series è stato una scommessa condivisa con la Federazione che oggi si sta dimostrando vincente, inserendo la città in un contesto internazionale di altissimo livello e accanto a grandi destinazioni mondiali”.

Il presidente Porcu chiosa: “Per noi il triathlon rappresenta uno straordinario veicolo di promozione di Alghero come training destination ideale. Il territorio offre condizioni perfette per l’allenamento nelle discipline del nuoto, della corsa e del ciclismo, e consente di valorizzare la città anche nei mesi invernali, da novembre a marzo, grazie a un clima favorevole. Questa collaborazione apre importanti opportunità di marketing territoriale e di posizionamento internazionale per la destinazione. Un sentito ringraziamento alla Federazione Italiana Triathlon per il lavoro e la visione condivisa”.

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