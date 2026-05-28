Un settimo posto finale con 50 punti, tanti giovani valorizzati e un’identità di gioco ben precisa. Federico Cocco chiude la sua esperienza sulla panchina del Selargius con soddisfazione e con la consapevolezza di aver portato avanti un percorso importante sotto il profilo tecnico e umano.

L’ormai ex allenatore granata traccia un bilancio molto positivo della stagione appena conclusa, sottolineando soprattutto la crescita del gruppo durante il campionato. «Sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto un campionato oltre le aspettative – spiega Cocco –. Con tanti giocatori giovani siamo riusciti a praticare un buon calcio e questa è sicuramente una grande soddisfazione. Ma la cosa che mi rende più orgoglioso è aver ricevuto dai ragazzi i migliori feedback possibili: significa che il lavoro svolto è stato apprezzato anche dal punto di vista umano».

La separazione con il Selargius è arrivata al termine della stagione, una decisione maturata in maniera serena. «Il rapporto si è interrotto perché il direttore, giustamente, ha una visione di calcio differente dalla mia. Fa parte delle dinamiche del calcio».

Adesso lo sguardo è rivolto al futuro, con la voglia di continuare il proprio percorso in un nuovo ambiente. «Guardo avanti con entusiasmo, alla ricerca di una nuova opportunità che mi permetta di proseguire il mio percorso di crescita e di continuare a lavorare con serietà e passione».

Classe 1979, Federico Cocco vanta una lunga esperienza nel calcio sardo. Da portiere è cresciuto nelle giovanili del Cagliari insieme a compagni poi diventati professionisti come Emiliano Melis, Davide Carrus, Paolo Piludu ed Enzo Maresca. Nel corso della sua carriera ha difeso i pali di numerose squadre tra Eccellenza e Promozione, vestendo le maglie di Sinnai, Carloforte, Selargius, Guspini, La Palma, Teulada, Ferrini Cagliari, Narcao, Sant’Antioco e Fermassenti, dove ha ricoperto anche il doppio ruolo di giocatore-allenatore.

Nel suo palmarès figurano due campionati vinti con il Teulada e uno con la Ferrini Cagliari. Nel nuovo ruolo di tecnico,, prima dell’avventura al Selargius aveva inoltre fatto parte dello staff tecnico del Carbonia in Eccellenza come vice allenatore.

Un percorso costruito con passione ed esperienza, che oggi Cocco è pronto a mettere ancora a disposizione di un nuovo progetto sportivo.

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