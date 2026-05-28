Manuel Moro è il nuovo allenatore della MacomereseObiettivo aprire un nuovo ciclo all’insegna del lavoro, della determinazione e dell’attaccamento alla maglia
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La Macomerese riparte da un volto di casa. Il club biancoazzurro ha ufficializzato l’arrivo di Manuel Moro come nuovo allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2026-2027.
Macomerese doc, Moro guiderà la formazione biancoazzurra nel prossimo campionato con entusiasmo, identità e grande senso di appartenenza ai colori del club. L’accordo è stato definito presso la sede sociale alla presenza del presidente Luciano Sau, dello staff tecnico e della dirigenza.
La società ha accolto con grande calore il nuovo mister, sottolineando la volontà di aprire un nuovo ciclo all’insegna del lavoro, della determinazione e dell’attaccamento alla maglia.
«Benvenuto Manuel nella famiglia biancoazzurra», si legge nella nota diffusa dal club, che ha voluto trasmettere entusiasmo e fiducia per il futuro.
Nei prossimi giorni la Macomerese presenterà anche lo staff tecnico che accompagnerà mister Moro nel corso della nuova stagione.