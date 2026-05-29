Sarà un weekend intenso quello che attende gli appassionati di basket. Battute finali, infatti, in Serie B Femminile, Divisione Regionale 1 e Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. Servirà un’impresa alla Mercede Alghero per accedere alle finali a 16, in programma in Friuli, che mettono in palio 3 promozioni in serie A/2. Il quintetto allenato da Manuela Monticelli, infatti, nella gara di ritorno dello spareggio interregionale contro Fasano dovrà ribaltare il -35 della gara di andata (85-50 il finale in terra pugliese). Le algheresi scenderanno in campo domani, tra le mura amiche, alle 15.

Divisione Regionale 1. Ancora poche ore e prenderà via la finale playoff che assegnerà la seconda promozione in Serie C. Di fronte CMB Porto Torres (seconda in regular season e prima testa di serie playoff) e Genneruxi Cagliari (quarta in classifica e terza testa di serie). Domani, palla a due alle 19, a Porto Torres la gara 1 (arbitri Fortunato e Puggioni). Le due squadre arrivano all’atto conclusivo dopo aver superato i primi due turni in modo differente. Il CMB Porto Torres ha confermato quanto decretato dal campo e ha vinto le serie contro Sinnai (2-0) e Astro (2-1); il Genneruxi ha eliminato la SAP Alghero (2-1) ed Elmas (2-1 in una serie in cui è sempre saltato il “fattore campo”). I precedenti della stagione regolare sono sempre stati in favore dei turritani (59-76 a Cagliari e 81-71 tra le mura amiche). Da domani la storia sarà diversa: in palio un posto nel massimo torneo regionale.

Divisione Regionale 2. Grande fermento nei due gironi regionali. Al Sud, il Serramanna attende la seconda finalista. Ci vorrà gara 3, infatti, per decidere chi la raggiungerà tra Condor Monserrato e CUS Cagliari. Gara 2 disputata ieri notte, infatti, ha visto la vittoria monserratina per 58-54 che vale il pareggio nella serie (1-1). Tutto rimandato a gara 3, dunque, in programma domani alle 18, sul parquet degli universitari. Al Nord, invece, è tempo di Final Four. Sarà il centro polifunzionale di Sorso ad ospitare, domani e domenica, le migliori 4 del girone settentrionale: Sennori, Masters Sassari, Mercede Alghero e Olimpia Olbia. Domani, alle 17.30, la prima semifinale tra Mercede e Masters; a seguire, intorno alle 20, di fronte Sennori e Olimpia Olbia. Domenica, alle 19, la finalissima.

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