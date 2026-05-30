Nel segno della continuità. Il Castelsardo ha ufficializzato la conferma di Carlo Nativi alla guida della prima squadra anche per la stagione 2026/27, premiando il lavoro svolto dal tecnico nella seconda parte dell’ultimo campionato.

Arrivato a metà novembre in una fase particolarmente delicata della stagione, Nativi ha saputo ricompattare l’ambiente e dare una nuova identità alla squadra. Dopo un periodo iniziale necessario per assimilare metodi e principi di gioco, il gruppo ha progressivamente trovato equilibrio e continuità, mostrando una crescita costante sia sul piano del rendimento sia sotto l’aspetto caratteriale.

I numeri confermano il buon lavoro svolto dall’allenatore. Nel girone di ritorno il Castelsardo ha infatti mantenuto una media punti da zona play-off, riuscendo a risalire la classifica e a raggiungere con merito l’obiettivo prefissato della salvezza. Un traguardo costruito attraverso prestazioni solide e una ritrovata compattezza di squadra, elementi che hanno consentito ai rossoblù di chiudere la stagione in crescendo.

La società ha quindi scelto di proseguire il percorso intrapreso, puntando sulla stabilità tecnica e sulla valorizzazione del progetto avviato negli ultimi mesi. La conferma di Nativi rappresenta una chiara volontà di dare continuità a un lavoro basato su organizzazione, sacrificio e senso di appartenenza, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito e guardare con ambizione al prossimo campionato.

Per il Castelsardo si apre dunque una nuova stagione all’insegna della programmazione, con Carlo Nativi ancora al timone e la volontà condivisa di continuare il percorso di crescita intrapreso.

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