Grande equilibrio e tanta intensità nelle gare di andata delle semifinali di Coppa Italia Promozione. Due sfide combattute, giocate con ritmo e determinazione, che rimandano ogni verdetto alle gare di ritorno.

Finisce senza reti il big match tra Alghero e Bonorva, rispettivamente prima e seconda in campionato. Una sfida attesa e non tradita, intensa, dura e a tratti scorbutica, tra due squadre che si conoscono bene e che hanno dimostrato ancora una volta il proprio valore.

La gara è stata molto equilibrata nel primo tempo, con grande attenzione tattica da entrambe le parti e poche occasioni nitide. Nella ripresa, però, l’Alghero ha alzato il baricentro e ha provato con maggiore convinzione a trovare il gol del vantaggio.

Da sottolineare l’ottima prova dei tre fuori quota Sanna, Martinelli e Puttolu, protagonisti di una prestazione di grande personalità e qualità, così come positiva è stata la prova collettiva dell’intera squadra.

Nell’altra semifinale, l’Arborea si aggiudica il primo round superando di misura il Castiadas per 1-0. A decidere l’incontro è la rete di Medaglia, che permette ai padroni di casa di presentarsi al ritorno con un prezioso vantaggio.

Partita combattuta anche in questo caso, con grande equilibrio e tensione tipica delle gare da dentro o fuori. Il Castiadas ha dimostrato solidità e carattere, restando pienamente in corsa per la qualificazione.

Tutto si deciderà nella gara di ritorno, in programma l’11 marzo, quando le quattro squadre torneranno in campo per decretare le finaliste della competizione.

Le semifinali di andata hanno confermato il livello alto del campionato di Promozione: equilibrio, intensità e grande spirito competitivo. Ora la parola passa al ritorno.

