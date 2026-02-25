Al rientro in campo dopo la sosta di carnevale, si é disputata la quinta giornata di ritorno : le squadre "Anglogalluresi" del torneo di Prima Categoria hanno di che essere soddisfatte. Nel girone D, ad esserlo particolarmente é il Valledoria (38), che ha reso proficua la trasferta di Sorso, in casa dell' Atletico, ed approfittando inoltre del passo falso del Lanteri (42), ad Osilo, si é portato a sole 4 lunghezze dai Sassaresi, sempre secondi. A quota 30, ovvero al 4° posto, ritroviamo un quartetto: Sorso 1930, San Paolo Sassari e le galluresi , Lauras e Badesi. I bianconeri di Franco Scano, sotto di 2 reti nel confronto del " Limbara", col Sorso 1930, hanno dato fondo a tutte le energie fisiche, mentali, e caratteriali, riuscendo poco prima del fischio di chiusura a riequilibrare le sorti con Del Soldato, che era stato bravo anche a dimezzare.

Il Badesi 09 ha scacciato i demoni che lo limitavano in casa, imponendosi in rimonta sul Ploaghe e superandolo in classifica. Il prossimo turno le vedrà impegnate in incontri che si prospettano molto interessanti: certamente il derby tra Valledoria e Badesi 09, e potrebbe avere sviluppi interessanti per la classifica anche Lanteri - Lauras. Nel girone C l'Oschirese si é regalata un successo di prestigio, battendo in casa la capolista Macomer: alla mezz'ora di gioco si é portata in vantaggio con Alessandro Asara , ed é stata brava a conservarlo sino al fischio finale.

