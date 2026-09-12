Sale l’attesa, nell’oristanese, in vista del derby tra Tharros e Arborea, valevole per la prima giornata del torneo di Promozione (girone A). Una sfida attesa e che, stando alle previsioni della vigilia, sarà seguita da una buona cornice di pubblico. Di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento non ancora al massimo, ma con grande voglia di far bene. Il fischio d’inizio è previsto per le 16, al Comunale di Oristano. A dirigere la sfida sarà il signor Nicolo D’Elia di Cagliari.

Tharros. Gli oristanesi si presentano per l’esordio in campionato dopo un’estate di cambiamenti societari (Mura ha ceduto il timone dopo 8 anni ad un gruppo oristanese presieduto da Mauro Porta), ma sotto il segno della continuità a livello tecnico. Sono arrivate le conferme di Bruno Frongia e Gianluca Pinna in panchina, e di gran parte della rosa della scorsa stagione. La società, inoltre sta lavorando per aggiungere qualche elemento a completare il gruppo. In Coppa, contro il Samugheo, si è vista una squadra in crescita tra andata e ritorno. “Siamo ancora in una fase di costruzione – conferma Frongia – Dopo il cambio di società siamo partiti con qualche giorno di ritardo ma piano piano stiamo sistemando tutto. Tra la gara di andata e quella di ritorno di Coppa Italia contro il Samugheo siamo già cresciuti tanto e messo in campo una discreta prestazione. Attualmente i ragazzi sono sottoposti a carichi di lavoro importanti, ma stiamo lavorando, siamo in crescita e cercheremo di far bene”. Domenica i biancorossi se la vedranno con l’Arborea, che ha dimostrato la sua forza nelle prime uscite. “Davanti – prosegue Frongia – avremo una squadra importante, con volti nuovi che sono andati a migliorare la squadra nei vari reparti. Reputo l’Arborea una delle squadre costruite per fare un campionato di vertice. Noi ce la giocheremo senza attenuanti”. Un derby all’esordio che promette spettacolo in campo e sugli spalti. “Sarà una partita importante per i ragazzi e la dirigenza – conclude Frongia – Speriamo ci sia una bella cornice di pubblico perché la società sta facendo il massimo per coinvolgere le persone e la città di Oristano”.

Arborea. I gialloblu arrivano all’appuntamento dopo le convincenti vittorie, e conseguente passaggio del turno, di Coppa Italia contro l’Arbus Guspini Costa Verde. Sommando i risultati del doppio confronto, l’undici allenato da Maurizio Firinu si è imposto per 10-2, trascinato da un Massimo Pibiri autore di 5 reti nelle due partite. Ora è arrivato il momento dell’esordio in campionato, contro la Tharros. “Mi aspetto una partita seria – esordisce Firinu – il derby non è mai una partita normale. Dovremo farci trovare pronti, dimenticare le gare di Coppa, che sicuramente rappresentano una bella iniezione di fiducia, ma il campionato è altra cosa. Noi, dopo aver terminato la scorsa stagione nel miglior modo possibile, abbiamo cercato di capire come intervenire nella rosa, costruendo un gruppo sostenibile e, compatibilmente con ciò che serviva, composto da elementi locali”. Nelle fila dell’Arborea saranno in campo diversi ex: da Filippo Stevanato a Marco Atzeni, passando per Gabriel Perilli, Francesco Diana, Lorenzo Manzato e lo stesso Pibiri, oltre a mister Firinu. “Entrambe non saremo al 100%, essendo alla prima di campionato – prosegue Firinu – durante la settimana il derby lo vivi diversamente dalle altre partite poi quando si entra in campo si pensa solamente a dare il massimo. Noi dobbiamo pensare a lavorare come stiamo facendo e andare sempre con l’acceleratore ben premuto”. Una partita che non sarà come le altre, dunque. “Mi aspetto una Tharros giovane, brillante e pimpante – conclude Firinu – Ci terranno tantissimo e vorranno partire con il piede giusto. Sono allenati da due ottimi tecnici e saranno trascinati da una bella cornice di pubblico”.

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