Tra una settimana circa, esattamente sabato 19 Settembre, la Luras calcistica e non solo, festeggerà una speciale ricorrenza legata agli 80 anni di vita della locale società calcistica: il Lauras. Nata nel 1946 grazie alla passione, alla determinazione e per far sì, che anche Luras potesse vantare una sua squadra di calcio regolarmente affiliata. La squadra bianconera vide la luce grazie al fattivo impegno e alla ferma volontà di un gruppo di grandi appassionati, che nel contempo provvide a nonimare anche il primo presidente della storia: " Tiu Manlio Selis". Nel fare un pò di storia generale del calcio non si può tralasciare un aspetto: l'unica cosa che unisce completamente il calcio di ieri con quello di oggi e lo strumento di gioco, il pallone. In passato , per giocare a " su fubba", così chiamavano il calcio gli anziani Luresi, rifacendosi al termine inglese " football", veniva usato " su pallone de pedde", già di per se pesante e duro, e ancor più lo diventava con pioggia e terreni fangosi, com'erano a quei tempi. Ora la sfera è realizzata con materiali tecnologici sempre più avanzati, sono impermeabili, aerodinamici, e dotati di sensori interni. Fortunatamente la forma è rimasta invariata: sempre tonda é. Cosa dire poi dei colossali cambiamenti per ciò che riguarda l'informazione calcistica : i più avanti con gli anni ricorderanno certamente la trasmissione radiofonica chiamata , tutto il calcio minuto per minuto. Ebbene seguendo in presenza la partita della squadra del tuo paese , avevi la possibilità, grazie alla vecchia e cara radiolina, di conoscere in tempo reale il risultato della squadra del cuore , questo perchè tutte le partite iniziavano alla stessa ora del pomeriggio, le 15,00. Bei tempi quelli, con tantissima gente che assieppava, spazzi ,e l'addove c'erano gli spalti dei campi, che ora quasi in senso dispreggiativo vengono chiamati di periferia, ma che erano in realtà dei centri di genuina aggregazione sociale. Per non lasciarci soprafare dall'amarezza e dalla nostalgia , non andiamo oltre. Piuttosto torniamo all'argomento di partenza: al vecchio " Limbara" così è denominata la struttura di gioco di Luras , si lavora alacremente per tirare a lucido l'impianto, in modo da poter ricevere degnamente coloro che nella storia del Lauras hanno indossato, sostenuto e rappresentato i colori sociali bianconeri. Quest' ultima dei colori non é stata certamente una scelta casuale, ma sicuramente caldeggiata da uno o più , che questi colori li aveva nel cuore. Questo significativo appuntamento permetterà alla attuale dirigenza di presentare sia la prima squadra , che disputerà il campionato di Prima Categoria nel girone D , che la Seconda, che sarà al via nel campionato di Terza Categoria, nel raggrupamento interamente Gallurese.

© Riproduzione riservata