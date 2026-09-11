Condizioni meteo marine ottime per l’avvio della Maxi Yacht Rolex Cup numero 36, che assegnerà il Rolex IMA Maxi 1 World Championship e il Rolex IMA Maxi Grand Prix World Championship.

Nel primo giorno di gare tutte le classi hanno svolto una regata costiera tra le isole dell’Arcipelago di La Maddalena con la sola esclusione della classe Maxi Grand Prix che è stata impegnata in due prove “a bastone”, bolina/poppa, davanti a Porto Cervo. Confermate le previsioni di vento leggero dai quadranti orientali, che dai 7 nodi della partenza ha raggiunto punte di 11 nodi lungo il percorso.

Al comando nelle rispettive classi Capricorno, tra i Maxi 1, Northstar III, tra i Maxi Grand Prix, Artemis Bleu, tra i Maxi 3, Fra Diavolo, tra i Maxi 4, H2O, tra i Maxi 5 e il trimarano Sophia tra i Multihull.

Le classi Maxi 1, Multiscafi e Maxi 3 hanno compiuto un periplo in senso antiorario delle isole di Caprera e La Maddalena per poi tagliare la linea d’arrivo davanti a Porto Cervo.

Il percorso dei Maxi 1 ha previsto anche il passaggio all’isola dei Monaci, da lasciare a destra prima di tornare di bolina a Porto Cervo, per un totale di 30,5 miglia.

Le altre due classi sono transitate direttamente attraverso il passo delle Bisce per una lunghezza totale del percorso di 25 miglia.

Le classi Maxi 4 e 5 hanno regatato su un percorso di 17 miglia che ha portato le due flotte a lasciare a sinistra l’isola dei Monaci e la secca di Tre Monti prima di far ritorno a Porto Cervo attraverso il passo delle Bisce.

Tra i Maxi 1, il J/V 82 Capricorno ha vinto per 2 minuti e 27 secondi sul WallyCento V, mentre in terza posizione si colloca Leopard 3.

Nella classe Maxi Grand Prix, doppietta d’esordio per Northstar III, secondo posto per Bella Mente e terza posizione per Balthasar.

Artemis Bleu è in testa nella classe Maxi 3, secondo posto per Astra I e terzo per Twin Soul B.

Tra i Maxi 4 si è imposto Fra Diavolo su Yoru, terzo posto per Wallyno.

H2O ha vinto nella classe Maxi 5 davanti a Lunz am Meer e Shirlaf.

I Maxi Multiscafi hanno visto l’affermazione del trimarano di 63 piedi Sophia davanti ai catamarani Allegra e Highland Fling XVIII.

Le condizioni previste per oggi, martedì 8 settembre, sono simili a quelle della giornata inaugurale per cui il Comitato di regata ha predisposto regate costiere per tutte le classi.

L.P.

© Riproduzione riservata