Al via domani, sabato, il campionato di Eccellenza, con la prima giornata (si inizia alle 16) che propone già gare in grado di suscitare l'attenzione dei tifosi.  In programma Atletico Uri-Calangianus, Bonorva-Villacidrese, Tortolì-Alghero, Iglesias-Ilvamaddalena, Santa Teresa-Nuorese, Taloro Gavoi-Terralba, Tempio-Usinese e Villasimius-Lanusei. Alcune gare possono essere definite scontri diretti, come quelle che si giocano a Tortolì, Uri, Santa Teresa e Villasimius.

Al via anche la Promozione, che scende però in campo domenica sempre alle 16 con la prima giornata dei gironi A e B.

© Riproduzione riservata