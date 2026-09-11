Eccellenza, il programma della prima giornata di campionatoSi parte domani con diverse partite interessanti
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Al via domani, sabato, il campionato di Eccellenza, con la prima giornata (si inizia alle 16) che propone già gare in grado di suscitare l'attenzione dei tifosi. In programma Atletico Uri-Calangianus, Bonorva-Villacidrese, Tortolì-Alghero, Iglesias-Ilvamaddalena, Santa Teresa-Nuorese, Taloro Gavoi-Terralba, Tempio-Usinese e Villasimius-Lanusei. Alcune gare possono essere definite scontri diretti, come quelle che si giocano a Tortolì, Uri, Santa Teresa e Villasimius.
Al via anche la Promozione, che scende però in campo domenica sempre alle 16 con la prima giornata dei gironi A e B.