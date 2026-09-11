Masainas. Il calcio del Sulcis promuove le formazioni under pianificando il proprio futuro. Ci sono infatti tre club che in questo momento, fra Promozione e Prima categoria, stanno calcando la mano nel programma di valorizzazione dei ragazzi, in particolare i calciatori delle classi 2008 e 2009 (e in taluni casi addirittura 2010) che figurano in queste prima gare amichevoli o di coppa Italia anche nelle distinte della prima squadra. Questa politica premia le scelte dell'Antiochense, dell'Atletico di Masainas e del Perdaxius. Queste tre formazioni del Sulcis hanno deciso di allestire le under. L' Atletico di Masainas, vincitore dello scorso campionato di Prima categoria quindi ora di nuovo in Promozione, ha istituito la under 18, con ragazzi classe 2008 e 2009 che peraltro hanno fatto esordio ufficiale nelle gare di coppa Italia. Idem l'Antiochense, a sua volta in Promozione, giuntovi per ripescaggio ma dopo aver vinto gli spareggi conseguenti al secondo posto conquistato in Prima categoria: ha istituito l'under 21che disputerà il torneo di Terza categoria e, nel recente vittorioso derby di coppa contro il Masainas, ha spedito in campo (e non con presenze marginali) diversi atleti nati nel 2009. Sulla stessa lunghezza d'onda il Perdaxius, che ha creato la under 18, ma vanta una serie di ragazzi diciassetteni già obiettivamente pronti per ben figurare in prima squadra. Ovviamente tutto ciò per la felicità dei tre allenatori (Tinti per il Masainas, Piras per l'Antiochense, Capiali per il Perdaxius) che così avranno l'imbarazzo della scelta nei casi in cui dovranno pescare fra i calciatori fuori quota.

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