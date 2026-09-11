Fuoriclasse azzurri ancora protagonisti del circuito sardo di nuoto in acque libere, competizione inserita nel circuito nazionale della Federazione italiana nuoto. Dopo la sessione di allenamento “privilegiato” nel meraviglioso mare del Parco nazionale dell’Asinara, undici atleti del grande nuoto azzurro e appartenenti alle Fiamme Oro, tra cui le campionesse e i campioni quali Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Linda Caponi, insieme agli atleti della Canottieri Napoli e della Livorno Aquatics, si preparano ad affrontare il 7° Meeting Isola dell’Asinara, la tappa in programma a Porto Torres sabato 12 e domenica 12, nello specchio acqueo della spiaggia Acque Dolci, splendido scenario del Golfo dell’Asinara. L’evento, organizzato dall’Asd Team Event in collaborazione con Aquatic Team Freedom e con il coinvolgimento della Federazione Italiana Nuoto, è giunto alla sua settima edizione e nasce con l’obiettivo di coniugare sport di alto livello, promozione del territorio e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico di Porto Torres e dell’Isola dell’Asinara. Il programma sportivo si sviluppa su due giornate di gara, a partire da sabato con appuntamento sulla spiaggia Acque Dolci alle 9.30 per la prova di Mezzo Fondo sulla distanza di 3.600 metri, con partenza alle 10; domenica 13 settembre, sempre con partenza alle ore 10, con il Miglio Sprint, una prova veloce e spettacolare sulla classica distanza del miglio marino. La manifestazione è stata presentata questa mattina, nella sala conferenze dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara, alla presenza di Danilo Russu e Silvia Fioravanti, presidente Fin Sardegna e a delegata Finp per la Sardegna, il sindaco Massimo Mulas, Flavio Cuccureddu dirigente comunale del settore e Ilaria Faedda, consigliera del direttivo del Parco e alcuni rappresentati delle Forze dell’Ordine. Presenti la campionessa Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico a Parigi nel 2024 e vicecampionessa mondiale e campionessa europea; Marcello Guidi, vicecampione mondiale ed europeo e Linda Caponi, medaglia di bronzo ai Campionati europei, oltre ad alcuni giovani protagonisti del settore fondo, medaglisti ai campionati mondiali juniores, accompagnati dai tecnici Giovanni Pistelli e Pietro Bonanno. «Il mare dell’Asinara è unico, uno dei posti più belli dove abbiamo nuotato, insieme ad altri luoghi della Sardegna che non hanno niente a che vedere con i posti inquinati. L’Isola è meravigliosa e anche l’acqua delle Acque Dolci è splendida, un bel modo per iniziare la stagione», hanno detto i campioni Taddeucci e Guidi. La manifestazione è aperta agli atleti agonisti e Master tesserati Fin e richiama nuotatori provenienti dalla Sardegna e dal resto d’Italia, con circa un centinaio i partecipanti registrati per le gare. «Tutto è nato a Porto Torres, dal progetto Albatross a “Gavino il bagnino”, in un’estate segnata da numerosi annegamenti, terza causa di morte in Europa nei bambini 0-5 anni- spiega Danilo Russu - per questo sottolineo l’importanza di questa disciplina, quella del nuoto, il saper nuotare, la sicurezza in mare, ma anche la capacità di raggiungere importanti risultati in questo sport, come testimoniano i nostri grandi atleti». La gara della domenica avrà una particolare valenza per la tradizione sportiva della città, in quanto sarà valida anche per la 19ª edizione della Navicula Turritana, storica manifestazione che nel corso degli anni ha contribuito alla diffusione e alla crescita del nuoto in acque libere a Porto Torres, partenza ore 11. L’inserimento della Navicula Turritana all’interno del Meeting permette così di unire la storia del nuoto in mare turritano con un evento ormai giunto alla sua settima edizione, rafforzando il legame tra la manifestazione, la città e la sua tradizione marinara. Uno degli elementi caratterizzanti del Meeting è la presenza di atleti di livello nazionale e internazionale, offrendo ai giovani nuotatori e all’intero movimento natatorio sardo l’opportunità di confrontarsi e condividere l’esperienza con alcuni dei protagonisti del nuoto italiano.

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