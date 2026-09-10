Il Cus Cagliari completa il gruppo delle giovani che nella prossima stagione si divideranno tra la prima squadra, impegnata in Serie A2 Femminile, e il campionato Under 19. Sono state confermate Eleonora Cassai e Giulietta Spiga Trampana, mentre arrivano a Sa Duchessa Ndeye Fatou Tall e Giuseppina Ruiu, entrambe classe 2008.

Cassai, classe 2008, è aggregata stabilmente alla prima squadra già da due stagioni. Nell'ultimo campionato ha raccolto 24 convocazioni e 10 presenze. Prosegue il percorso in rossoblù anche Spiga Trampana, classe 2006, che nella passata stagione ha collezionato nove convocazioni e i primi minuti sul parquet con la squadra di Federico Xaxa.

Due, invece, i volti nuovi. Ndeye Fatou Tall è un'ala forte cresciuta cestisticamente a Bergamo e reduce dall'esperienza con Roseto, dove nella scorsa stagione ha fatto parte del roster di Serie A1.

Percorso tutto sardo finora per Giuseppina Ruiu, guardia formatasi nel settore giovanile della Pallacanestro Nuoro. Dopo essersi messa in evidenza nei campionati giovanili regionali, nelle ultime due stagioni ha trovato spazio anche in Serie B.

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