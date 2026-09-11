Il presidente della Verde Isola (squadra di Prima categoria ora salita al primo posto nella graduatoria ripescaggi) ha chiesto al Comitato regionale FIGC, con istanza di accesso agli atti, chiarimenti sulla regolarità dell’iscrizione del Tempio in Eccellenza. «Siamo titolari di un interesse diretto e attuale ai fini dell’eventuale ripescaggio - scrive Giuseppe Buzzo - e l’accesso è volto ad accertare la regolarità e l’effettività dell’iscrizione del Tempio e a tutelare le nostre ragioni". La Verde Isola chiede di poter prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alla procedura di iscrizione del Tempio al campionato di Eccellenza per il 2026/2027 e in particolare " la documentazione - afferma - attestante il possesso dei requisiti organizzativi, strutturali, patrimoniali e finanziari, compresa la disponibilità dell’impianto per la disputa delle gare interne". Buzzo chiede di visionare "le eventuali comunicazioni, rinunce o richieste di deroga relative alla disponibilità dell’impianto, i verbali, pareri e determinazioni degli organi e delle commissioni".

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