La stagione dell’hockey su prato si apre stasera a Roma con la Supercoppa, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, dove si affrontano le vincitrici dello scudetto e della Coppa Italia. Nel femminile si ripete una sfida ormai classica, Amsicora contro Lorenzoni Brà. È il terzo incrocio consecutivo tra le due squadre in Supercoppa, l’Amsicora ha vinto le ultime due edizioni agli shoot out proprio contro le piemontesi, mentre la Lorenzoni resta la formazione più titolata del torneo, con quattro successi nelle sette edizioni finora disputate. Il duello è ancora più aperto perché l’Amsicora arriva da tre scudetti consecutivi e la Lorenzoni da quattro Coppe Italia di fila. A favore delle piemontesi resta anche il precedente della Supercoppa 2019.

A due settimane dall’inizio del campionato l’Amsicora, affidata a Maryna Khilko e Marcello Manca, si presenta a Roma profondamente rinnovata. Hanno salutato Fiorelli, Zago, Gutierrez e Villalba, protagoniste dello scudetto, tutte da scoprire le nuove arrivate. Le argentine Sol Buzzato, ex Capitolina, Hebelen Cavicchioli che riveste la maglia amsicorina, la lituana Dovilè Yuraite, l’italo tedesca Lisa Lucia Musci, l’ucraina Valeriia Zaytseva.

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