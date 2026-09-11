Quattro sarde su cinque in campo domani: la seconda giornata del girone G di Serie D si gioca quasi tutta al sabato, e per Budoni e Latte Dolce, sconfitti all'esordio, è già tempo di risposte. Si parte alle 14.30 al "Pasquale Pinna", dove il Budoni ospita l'Aranova. Alle 15 il Monastir, forte del derby vinto con la Cos, riceve l'Atletico Lodigiani; stessa ora per Latte Dolce-Paganese, con i sassaresi chiamati a cancellare il 3-0 del derby con l'Ossese e i campani reduci dal successo sull'Union Pomezia. "Non dobbiamo avere paura: giochiamo la nostra partita e stiamo connessi per 90 minuti", avverte il tecnico Michele Fini. Alle 16, al "Rocchi" di Viterbo, l'Ossese affronta nella sua prima trasferta la Vigor Campagnano, ritrovata due settimane dopo il ko in Coppa Italia, incassato a due minuti dalla fine. Unica in campo domenica, sarà la Cos: gli uomini di Francesco Loi, ko al debutto, sono attesi alle 14.30 dall'Anzio, al "Caporuscio" di Pontinia.

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