Continua il lavoro di costruzione del Pirri in vista della nuova stagione di Prima Categoria. La società rossoblù ha annunciato l'arrivo di Pietro Aretino, difensore centrale di esperienza che va a irrobustire il reparto arretrato a disposizione di mister Paolo Busanca.

L'operazione porta la firma del direttore tecnico Cogotti, che mette a segno un altro colpo di spessore per la prima squadra. Aretino arriva con un curriculum di tutto rispetto: ha giocato in Serie D con il Sanluri, in Promozione con La Palma e ha vestito la maglia dell'Uta, con cui ha conquistato due campionati.

Difensore attento e deciso, forte nell'anticipo e nei duelli individuali, porta in dote anche una qualità che in categoria pesa: il vizio del gol di testa sui calci piazzati. Un profilo che unisce solidità e capacità di incidere anche dall'altra parte del campo.

Un innesto che dice molto delle ambizioni del Pirri, chiamato a costruire una stagione di riscatto dopo la retrocessione. Esperienza, personalità e centimetri: tre elementi su cui Busanca potrà contare fin da subito.

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