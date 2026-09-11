Il ricordo di Nicola Laconi torna a vivere attraverso lo sport, l’amicizia e la comunità. La famiglia organizza il 1° Memorial di calcio a 5 “Nicola Laconi”, manifestazione nata per rendere omaggio a Nicola e alle sue grandi passioni, dal mondo delle due ruote al calcio. Dopo il rinvio dell’appuntamento inizialmente previsto per lo scorso luglio (il paese era in lutto per la morte di Marco Lonis, vittima di un incidente stradale nella strada verso Mandas), è stata fissata la nuova data. Il Memorial si svolgerà domani, sabato 12 settembre, a partire dalle 17.30, al Campo comunale "Renato Sirigu" di Senorbì, per ricordare Nicola attraverso lo sport e quei valori di amicizia e condivisione che rappresentano il filo conduttore della manifestazione. In campo scenderanno amici, conoscenti e appassionati, per un pomeriggio di calcio a cinque nel segno della memoria. Ma l’appuntamento vuole essere anche un momento di incontro aperto a tutti coloro che vorranno partecipare nel ricordo di Nicola. Nel corso della serata sarà inoltre presente un punto ristoro, con panini, patatine e bevande, per accompagnare il momento di convivialità all’interno dell’impianto sportivo comunale.

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