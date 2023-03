Lo sport come terapia, ma anche come strumento per abbattere il pregiudizio nei confronti delle persone con disagio psichico.

Sui campi di Sa Rodia si è disputata la penultima giornata del torneo “Quarta Categoria - calcio e disabilità”, promosso dalla Figc.

Sul rettangolo di gioco dodici squadre provenienti da tutta la Sardegna.

Ancora protagonisti i Fenicotteri Oristano, ormai da qualche anno “addottati” dal Cagliari Calcio per rappresentare, con la maglia dei Casteddu for special, il club rossoblù nel campionato di secondo e terzo livello.

Due le gare di calcio a 7 disputate dai padroni di casa: la prima, contro la Speed Sport Onlus, si è conclusa con il risultato secco di 5 a 0 per gli oristanesi. La seconda, a squadre miste, è finita sul 5 a 3. I Fenicotteri “volano” a punteggio pieno in cima alla classifica, con 24 punti e un sogno a portata di mano: accedere alle fasi finali nazionali che si disputeranno a maggio a Coverciano.

