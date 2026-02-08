Sconfitta a sorpresa dell'Accademia Sulcitana nel girone A della Prima categoria. Battuta a Cardedu per 2-1, la capolista ora ha un solo punto di vantaggio sulla Gioventù Sarroch, vittorioso per 2-1 contro l'Azzurra. Vincono Decimoputzu (2-1 a Ulassai), il La Palma (6-1 contro la Gialeto), il Tertenia (1-0 col Can Vito), il Decimo (1-0 sull'Idolo). Pareggiano Bariese e Sestu (2-2) e Villagrande e Quartu 2000 (1-1).

Continua il duello nel girone B fra la capolista Atletico Masainas e l'Arbus. Le due grandi del girone hanno vinto rispettivamente a Gonnosfanadiga per 2-0 e in casa contro la Don Bosco per 4-2. Il Masainas resta primo con 38 punti. L'Arbus insegue con 37 punti. Al terzo posto l'Antiochense vittoriosa a Barumini per 4-3, quarto il Perdaxius. Il Santa Giusta ha vinto per 2-1 a Segariu. Vittoria della Verde Isola per 6-1 contro l'Orrolese. La squadra di Melis continua così a far punti e a risalire la classifica dopo un inizio di stagione stentato. Vittorie fuori casa per il Furtei (2-4 a Sadali) e per l'Isili (1-3 a Villamassargia).

Vincono Macomer e Fonni, perde il Supramomente, fra le grandi del girone C. Il Macomer travolge per 7-0 la cenerentola Pattada e mantiene il primo posto con 45 punti. Il Fonni, vittorioso per 2-1 contro l'Abbasanta, supera il Supramonte e va al secondo posto con 38 punti. Il Supramonte è ora terzo con 36 punti. Vittorie della Lulese (4-2 alla San Marco), della Corrasi (2-0 al Supramonte), della Dolgalese (0-1 sulla Fanum), del Siniscola (3-0 contro la Bittese). Pari, invece, fra Sanverese e Oschirese (1-1).

Nel girone D la marcia del Monte Alma non conosce sosta. Oggi la capolista ha inflitto un pesante 5-0 all'Olmedo e porta a sette i punti di vantaggio sul Lanteri, fermato sullo 0-0 dall'Ittiri. Il Valledoria perde (0-1) in casa contro il Lauras ma conserva il terzo posto, con 14 punti in meno rispetto alla capolista. Vittoria del Porto Torres sul campo della FC Alghero (3-4). Vincono anche Sosro (1-0 al Malapina), Badesi (1-0 al Sennori) e Siligo (3-2 al San Paolo). Pari fra Ploaghe e Atletico Sorso (0-0).

