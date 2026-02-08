Promozione, il Guspini si impone a Tonara e conquista il primo posto in solitariaVittoria convincente per i ragazzi di mister Dessì che staccano il Terralba e si prendono la vetta del girone A
Il Guspini torna da solo in vetta al girone A della Promozione. La squadra di Cristian Dessì si impone per 3-0 a Tonara e sfrutta la sconfitta del Terralba, contro l'Atetico Cagliari (2-1), per staccare la squadra oristanese di tre punti.
Sconfitta casalinga dell'Arborea piegata dallo Jerzu per 3-2 e pioggia di gol del Castiadas sul campo della Baunese, travolta per 5-1. Vittorie del Cus Cagliari a Pirri (1-0), del Selargius sul Freccia Mogoro (1-0), della Villacidrese contro l'Ovodda (3-2), e del Sant'Elia sulla Tharros (2-1).