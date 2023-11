Cambio in panchina a Serramanna. Il C'è Chi Ciak ha comunicato attraverso i propri canali di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Daniele Cocco, scelto in estate per guidare la formazione giunta al suo quarto anno di Serie B.

Sabato il C'è Chi Ciak non aveva giocato per il turno di riposo, mentre nel weekend precedente aveva perso 6-1 in casa contro la capolista Futsal Fucsia Nizza. Nelle prime sei giornate di campionato, la squadra di Cocco ha collezionato una vittoria (nel derby contro l'Alghero) e sei sconfitte.

Nei prossimi giorni la società annuncerà il nuovo tecnico che avrà il compito di far risalire la classifica al C'è Chi Ciak, attualmente penultimo nel girone A di Serie B.

© Riproduzione riservata