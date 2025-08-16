eccellenza
16 agosto 2025 alle 17:19aggiornato il 16 agosto 2025 alle 17:21
Il Santa Teresa Gallura tessera Leeroy LaurentLa squadra è fortemente rinnovata, dopo aver rilevato il titolo del San Teodoro
Il Santa Teresa Gallura prepara la stagione di Eccellenza con una squadra fortemente rinnovata.
Il nuovo acquisto è il francese Leeroy Laurent, 18 anni, attaccante esterno destro. Il giovane che proviene dal Linas-Montlhery già in allenamento si sta dimostrando molto veloce e dotato di una buona tecnica.
Potrà tornare molto utile alla squadra gallurese.
