Il Santa Teresa Gallura prepara la stagione di Eccellenza con una squadra fortemente rinnovata.

Il nuovo acquisto è il francese Leeroy Laurent, 18 anni, attaccante esterno destro. Il giovane che proviene dal Linas-Montlhery già in allenamento si sta dimostrando molto veloce e dotato di una buona tecnica.

Potrà tornare molto utile alla squadra gallurese.

