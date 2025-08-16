Alessandro Mancusi è un nuovo giocatore del Sant’Elena, ripescato in Eccellenza a inizio agosto. L’esperto difensore, classe ‘90, torna con la formazione quartese dopo la precedente esperienza nella stagione 2022-2023, quando arrivò a dicembre e fu protagonista della salvezza ai playout.

Nell’ultimo anno, Mancusi aveva giocato alla Ferrini (anche lì con la conferma dell’Eccellenza ai playout). Coi cagliaritani, che hanno rivoluzionato la squadra lasciando andare quasi tutti i senatori, poteva anche rinnovare ma alla fine ha deciso di accettare la proposta del Sant’Elena. Era stato anche contattato dal Cus Cagliari, dove sono andati invece i suoi ex compagni di squadra alla Ferrini Lorenzo Camba e Gabriele Dore.

Negli anni, fra le altre, Mancusi ha giocato con La Palma, San Marco Assemini, Villasimius e Iglesias. Il suo esordio potrà essere proprio contro una delle sue ex squadre, la Ferrini, domenica 31 agosto nell’andata del primo turno di Coppa Italia.

