Serie D: il Latte Dolce pareggia 2-2 con l'OsseseAmichevole proficua per la squadra sassarese che il 31 agosto inizia la Coppa Italia
Vigilia di ferragosto in campo per il Latte Dolce che questa mattina nell'impianto di via Leoncavallo ha ospitato per un'amichevole l’Ossese, formazione che disputerà il campionato di Eccellenza. La gara è stata giocata su buoni ritmi nonostante il calco: 2-2 il finale.
Dopo appena 8’ i biancocelesti sassaresi si portano in vantaggio con Emanuele Fini, bravo a finalizzare l’assist di Loru. L’Ossese reagisce e ribalta il punteggio con Nurra (spettacolare semirovesciata) e Gueli su calcio di punizione: all’intervallo sono gli ospiti a condurre.
Nella ripresa i padroni di casa alzano il baricentro e trovano il pari con Muscas.
Il Latte Dolce ha giocato senza il capitano Cabeccia, anche l'Ossese ha dovuto rinunciare al proprio capitano, Sechi, e non ha schierato Derudas.
La squadra sassarese allenata da Fini giocherà la prima gara ufficiale il 31 agosto in Coppa Italia, quando affronterà la vincente tra Budoni e Cos. Scenderà in campo prima l'Ossese che il 27 agosto ospita il Coghinas nella partita che assegnerà la Supercoppa regionale.