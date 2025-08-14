Vigilia di ferragosto in campo per il Latte Dolce che questa mattina nell'impianto di via Leoncavallo ha ospitato per un'amichevole l’Ossese, formazione che disputerà il campionato di Eccellenza. La gara è stata giocata su buoni ritmi nonostante il calco: 2-2 il finale.

Dopo appena 8’ i biancocelesti sassaresi si portano in vantaggio con Emanuele Fini, bravo a finalizzare l’assist di Loru. L’Ossese reagisce e ribalta il punteggio con Nurra (spettacolare semirovesciata) e Gueli su calcio di punizione: all’intervallo sono gli ospiti a condurre.

Nella ripresa i padroni di casa alzano il baricentro e trovano il pari con Muscas.

Il Latte Dolce ha giocato senza il capitano Cabeccia, anche l'Ossese ha dovuto rinunciare al proprio capitano, Sechi, e non ha schierato Derudas.

La squadra sassarese allenata da Fini giocherà la prima gara ufficiale il 31 agosto in Coppa Italia, quando affronterà la vincente tra Budoni e Cos. Scenderà in campo prima l'Ossese che il 27 agosto ospita il Coghinas nella partita che assegnerà la Supercoppa regionale.

