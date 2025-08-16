Il Lanusei si rafforza in vista del prossimo campionato di Eccellenza. La sosocietà ogliastrina ha tesserato l'attaccante ogliastrino, di Villagrande Strisaili, Nicola Mareu, ex Costa Orientale Sarda ed ex Taloro Gavoi.

Nicola Mereu porta con sé il fiuto del gol e fisicità. Può davvero tornare molto utile al Lanusei che ha appena riconquistato l'Eccellenza vincendo il girone A della Promozione.

Riparte dal tecnico Cosimo Salis invece il progetto del Li Punti, che ha completato lo staff con il vice Giuliano Carta, l’allenatore dei portieri Costantino Saiglia, il preparatore atletico Gavino Di Maggio, il mental coach Claudio Poggi e il massaggiatore Andrea Cossu.

Faranno parte della rosa Alessio Pilo (ex Latte Dolce), Luigi Antonio Salaris (ex Ittiri e Latte Dolce), Riccardo Peana (FC Alghero), Paolo Tuccio (Ossese), Federico Pireddu (Alghero), Andrea Pischedda, Cristian Fois, Alessandro Cherchi (San Giorgio Perfugas), oltre ai confermati Samuele Murru, Riccardo Fresu e Antonio Dettori.

© Riproduzione riservata