Alessandro Scanu giocherà ancora con l'Alghero, questa volta in Promozione.
Classe 2003, originario di Usini, Scanu è un centrocampista cresciuto calcisticamente nella squadra del suo paese, prima di vestire la maglia dell’Alghero dal 2015 al 2018.
Successivamente il passaggio all’Olbia, dove in quattro stagioni ha raggiunto la Primavera, collezionando anche una decina di panchine in Serie C. Negli ultimi due anni ha giocato in Serie D con l’Atletico Uri, per poi tornare ad Alghero nella scorsa stagione.