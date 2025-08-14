Serie D, al Monastir arriva l'attaccante Alessio SabaClasse 2006, arriva dal Cagliari con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili
Il Monastir si rafforza col giocane attaccante Alessio Saba. Classe 2006, arriva dal Cagliari con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili per oltre dieci anni, sino all’Under-18 e con alcune convocazioni nella scorsa stagione con la Primavera di Fabio Pisacane. Per lui è la prima volta in Serie D: nasce seconda punta, ma con possibilità di esprimersi anche sulla fascia.
Nel suo percorso al Cagliari, ha vinto il titolo di capocannoniere nel 2019 al Torneo Manlio Selis e a una manifestazione internazionale giovanile giocata in Bielorussia, la Minsk Cup vinta con l’Under-13. Nello scorso mese di luglio, prima di arrivare a Monastir, ha fatto il ritiro con l’Ancona.
«𝐶𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒𝑟𝑜̀ 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜, 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀: l'allenatore 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑜 Angheleddu, 𝑚𝑖 ℎ𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜», la sua prima impressione. «𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑓𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑒 𝑙𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑙𝑖, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑒̀ 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎̀. 𝐿𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑙’𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓».