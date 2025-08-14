Il Monastir si rafforza col giocane attaccante Alessio Saba. Classe 2006, arriva dal Cagliari con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili per oltre dieci anni, sino all’Under-18 e con alcune convocazioni nella scorsa stagione con la Primavera di Fabio Pisacane. Per lui è la prima volta in Serie D: nasce seconda punta, ma con possibilità di esprimersi anche sulla fascia.

Nel suo percorso al Cagliari, ha vinto il titolo di capocannoniere nel 2019 al Torneo Manlio Selis e a una manifestazione internazionale giovanile giocata in Bielorussia, la Minsk Cup vinta con l’Under-13. Nello scorso mese di luglio, prima di arrivare a Monastir, ha fatto il ritiro con l’Ancona.

«𝐶𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒𝑟𝑜̀ 𝑑𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑜, 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜𝑚𝑖 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̀: l'allenatore 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑜 Angheleddu, 𝑚𝑖 ℎ𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜», la sua prima impressione. «𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡𝑎̀ 𝑓𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑒 𝑙𝑒 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑙𝑖, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑒̀ 𝑙’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎̀. 𝐿𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑣𝑢𝑜𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑙’𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑓𝑓».

