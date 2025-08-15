In Promozione, il Tonara di Andrea Pia conferma il difensore Michele Mameli (1998), punto fermo della retroguardia, e ufficializza l’arrivo del giovane Anas Lafmine (2003), profilo interessante per qualità tecniche e margini di crescita.

Continuità e valorizzazione del vivaio per la Tharros, che annuncia le conferme di Federico Ledda e Marco Gianoli, entrambi classe 2007. I due giovani si sono messi in luce con l’Under 18, conquistando nella scorsa stagione l’esordio in prima squadra e una maglia da titolari.

Colpo a centrocampo per il Bonorva, che ufficializza l’ingaggio di Lucas Matassa (2001), centrocampista argentino sbarcato in Italia nel 2023. Dopo l’esordio in Eccellenza Basilicata con il Moliterno, ha vestito i colori dell’Ostuni in Puglia, chiudendo l’ultima stagione con ottime prestazioni in Promozione all’Atletico Bono.

Infine, in casa Villacidrese, arriva un’altra conferma importante: resta in rosa Giacomo Lussu (2002), difensore di fascia cresciuto nel vivaio biancoceleste, pronto a giocarsi ancora le sue carte con la maglia del cuore.

