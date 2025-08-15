La Villacidrese Calcio ed il Direttore Sportivo Luca Pittau, comunicano di aver acquisito le prestazioni sportive dell'attaccante Niccolò Agostinelli per la stagione 2025/2026. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Carbonia e in quello del Cagliari Calcio, torna a Carbonia dove gioca in Promozione, Eccellenza e Serie D, vestendo la maglia biancoblù dei sulcitani per diverse annate. Nelle ultime due stagioni ha giocato col Guspini.

Niccolò è un attaccante esterno, rapido, tecnico e dotato di un ottimo tiro.

© Riproduzione riservata