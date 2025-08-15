Altre tre giovani nella rosa della prima squadra dell'Ossese che prepara la prossima stagione di Eccellenza. Sono Alessandro Derudas, centrocampista offensivo. Nella passata stagione ha brillantemente disputato, dando un grande contributo anche in termini realizzativi, ai successi della squadra Juniores.

Luigi Lubrano, centrocampista di Alghero. Ha esordito nelle giovanili dell’Uri. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Usinese, in Promozione.

Francesco Dore, terzino destro originario di Sassari. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, dell’Olbia e del Latte Dolce, negli ultimi anni ha disputato il campionato di Promozione con la maglia dell’Alghero, per poi accasarsi nella stagione scorsa all’Atletico Uri in Serie D. I tre nuovi giovani sono tutti del 2006.

© Riproduzione riservata